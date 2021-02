Vannieuwkerke: "Het duo Clijsters-Mertens zou ideaal zijn voor Tokio"

"Belgisch duo maken voor Tokio"

"De moeilijkste match voor Mertens was in de eerste ronde tegen Alison Van Uytvanck met haar Zweedse partner Cornelia Lister. Ik zou Mertens en Van Uytvanck durven te koppelen."

"Als Sabalenka nu even stopt, denk ik dat het een ideaal moment is om een Belgisch duo voor het dubbelspel te maken met het oog op de Olympische Spelen. Er zijn wel wat opties."

"Ik vind het wel verstandig om te blijven dubbelen", zei Karl Vannieuwkerke. "We hebben in het verleden speelsters horen klagen op grandslams omdat het mentaal moeilijk kan zijn om je op te laden op dagen dat je geen wedstrijd speelt".

In het dubbelspel pakte ze dan weer de eindzege. In tegenstelling tot haar dubbelpartner Aryna Sabalenka wil Mertens ondanks de extra belasting die dubbelspel meebrengt, blijven dubbelen.

In De Tribune maakten Dirk Gerlo en Karl Vannieuwkerke de balans op van de Australian Open. Elise Mertens ging er in het enkelspel sneller uit dan gehoopt, ze strandde in de 1/8e finales.

"Clijsters zou in maart haar comeback maken"

Wie aan andere opties voor een Belgisch duo denkt, komt snel uit bij Kim Clijsters. Clijsters was in het verleden nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Dirk Gerlo had een beetje nieuws over Clijsters.

"Ik heb deze week nog eens kunnen bellen met de manager van Kim Clijsters. Dat is niet altijd evident, maar eindelijk lukte het en als boodschap kreeg ik dat Kim volop aan het trainen is, helemaal fit is en blessurevrij is."

"Ze is een tijdje buiten strijd geweest door corona en dat heeft haar even parten gespeeld, maar er is nog altijd de absolute overtuiging dat Clijsters kan terugkeren en dat ze dat ook wil doen. In de loop van de maand maart zou ze haar comeback maken."