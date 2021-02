Tiger Woods twijfelachtig voor de Masters: "Ik heb maar één rug"

Tiger Woods is nog steeds aan het revalideren van een operatie aan zijn rug. Woods blesseerde zich toen hij met zijn zoon Charlie speelde. Na een ingreep in december rekende hij op een comeback in maart. Nu is al zeker dat hij tot aan de Masters geen toernooien speelt. De Masters staan gepland van 8 tot en met 11 april.

"Mijn God, ik hoop dat ik erbij kan zijn, maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Ik moet zuinig zijn op mijn rug, ik heb er maar één", vertelde de 45-jarige Woods.