Spaanse trainer schiet bewusteloze tegenstander te hulp: "Heeft snel gereageerd"

Opvallende beelden uit de Segunda Division B, de Spaanse derde klasse. De speler van CF Talavera Uzo Adighibe verloor na een stevige botsing het bewustzijn. Fernando Estévez zag het gevaar en spurtte meteen naar de ongelukkige speler om te helpen.

Estévez wist wat hij moest doen. "Ik werk regelmatig op de spoed, dus ik ben dit soort incidenten wel gewend", vertelde de trainer van Badajoz op een persconferentie.



"Mijn bedoeling was natuurlijk om te helpen en toen ik aankwam, schrok ik. Hij was gedesoriënteerd, maar ademde wel goed. Toen we hem overbrachten naar de ziekenwagen was hij weer bij bewustzijn."

Ook de trainer van CF Talavera had alleen maar respect voor zijn collega. "Ik wil Fernando bedanken, want hij heeft snel gereageerd", vertelde Victor Cea.

Cea had ook nog een update over zijn speler Adighibe. "Ze hebben hem overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij is weer bij bewustzijn. Dat is het beste nieuws van de dag." De wedstrijd eindigde overigens op 0-0.