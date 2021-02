Retin Obasohan: "Ik geloof dat we mooie dingen kunnen tonen op het EK"

"Jongens als Sam Van Rossom, Jean Salumu of Quentin Serron zijn er nu door omstandigheden niet bij. Dan merk je toch dat we heel diep zijn. Er is heel veel concurrentie."

Onder bondscoach Dario Gjergja, die in 2018 het roer overnam van Eddy Casteels en dit weekend zijn contract verlengde, hebben de Belgian Lions een uitstekende kwalificatiecampagne afgewerkt. Er lijkt muziek te zitten in het team, dat een goeie mix is tussen ervaren spelers en jong talent.

Dat ziet ook Maxime De Zeeuw, net als Mwema een man van vele oorlogen. "We hebben een heel serieuze groep met een heel goeie mentaliteit. We beschikken over veel talent en ik denk dat we met ambitie naar het EK mogen gaan", zegt De Zeeuw.

"We hebben verschillende jongens die op een goed niveau spelen in het buitenland. Ik denk dat we hoger kunnen mikken dan de 9e plaats van 2013."

"Ik geloof echt in deze groep", klinkt het ook bij Retin Obasohan, een van de gezichten van de nieuwe generatie. "We hebben heel veel talent en dat beginnen we nu ook te tonen op het veld. Ik geloof dat we mooie dingen kunnen laten zien op het EK."