Remco Evenepoel trekt enkel met Giro naar Tokio: "Na hoogtestage geen koers nodig om te scoren"

Zaterdag 8 mei is de richtdatum voor Remco Evenepoel in zijn revalidatie, dan trekt de Ronde van Italië zich op gang in Turijn. "De zomer is mijn hoofddoel, maar er is een missie om klaar te geraken voor de Giro en te zien hoe ver ik geraak", zegt het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step in Thuismatch.

De Giro rijden met het oog op een goed eindklassement is niet het plan. "Ik wil mezelf testen en de ploeg wil dat ook. Maar het is makkelijker om daar 2 of 3 dagen te kiezen om uit te pakken dan om voor een klassement te gaan."



"Alles hangt ervan af of ik een totale offday heb of niet. De kans is groot dat ik op een dag een klop van de hamer krijg en op een uur wordt gereden."

"Ik heb 4 maanden stilgelegen en nu volgen 3 maanden voorbereiding zonder koers. Het voordeel is dat ik door mijn leeftijd en mijn talent weet dat ik snel weer in orde zal zijn."