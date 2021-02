Peter Vandenbempt: "Kompany heeft als trainer een slechte beurt gemaakt"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Vincent Kompany heeft als trainer een slechte beurt gemaakt"

Ik vind dat Vincent Kompany gisteren als trainer een slechte beurt gemaakt heeft, met een paar keuzes die finaal niemand begrepen heeft. Dat is toch niet omdat iedereen te dom is om ze te begrijpen.

Zelfs als de uitleg wellicht is dat wedstrijdselecties gemaakt worden op basis van de trainingen tijdens de week, zijn die keuzes wat mij betreft gewoon niet uit te leggen en in elk geval verkeerd gebleken achteraf.

De meest opvallende was Miazga, die al heel lang een zekerheid geworden is achterin. Samen met Delcroix was er de voorbije maanden eindelijk stabiliteit in de defensie, behalve dan een doelman die erachter staat en geen zekerheid biedt. Miazga is ook bij de beste koppers in de competitie en is de leidersfiguur achterin. Maar blijkbaar vindt Kompany dat de jonge Lissens beter is. Neen, dat is niet goed gedaan.

El Hadj was vorige week bij Cercle niet goed, maar is wel een jong talent dat de voorbije weken toch geëxcelleerd heeft in een ploeg die vaak een groot gebrek aan creativiteit etaleert. Hij zat - net als Amuzu - op de bank voor nieuwe rekruut Ashimeru, die duidelijk niet klaar was. Bruun-Larsen mag elke keer opnieuw starten en is nog niet één keer goed geweest.

Met zijn geweldig oratorisch talent zal Kompany dat ongetwijfeld allemaal kunnen uitleggen, maar het was nodeloos verkeerd.