Mathieu van der Poel toch in de Omloop HNB? Flanders Classics sluit deelname niet uit

Mathieu van der Poel zou tot zaterdag koersen in de Verenigde Arabische Emiraten en zou dus passen voor het openingsweekend.

Maar aangezien dat plan gedwarsboomd is door een coronageval in zijn ploeg, staat de deur voor de Omloop toch weer op een kier.

Dat zegt ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "We zijn geen betrokken partij in de discussie, maar we geloven dat Van der Poel kan starten als dat in overeenstemming is met het protocol van de UCI en onze federatie", schrijft Van Den Spiegel op Twitter.