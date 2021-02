Guardiola na 18 zeges op een rij: "Op een dag zullen we weer verliezen"

"De mensen praten aldoor over het record en onze overwinningen, maar om dit te doen moet je dit soort wedstrijden herhaaldelijk winnen." City begon wervelend en werd snel beloond. Na de pauze stond het team van Mikel Arteta, zijn voormalige assistent, nu T1 van Arsenal, beter. City was content met de krappe voorsprong, Arsenal was aanvallend onmondig.

"Ik ben verrast en onder de indruk dat wanneer iedereen in deze wereld afziet en alle teams in de Premier League punten verliezen, wij de voorbije 2 maanden standvastig waren."

City begon minder aan het seizoen, maar heeft na 25 speeldagen 10 punten voorsprong op eerste achtervolgers United en Leicester. Guardiola en co verloren voor het laatst in november, Raheem Sterling zorgde in Londen voor een 13e opeenvolgende competitiezege.

"Binnenkort gooi ik Agüero weer in de ploeg"

De Belg is dus al terug, de Argentijn is dat bijna: "Ik kijk ernaar uit om hem weer in de ploeg te droppen", vertelde Guardiola. "Hij was lang out, de enige manier om weer ritme te krijgen is minuten maken."

City zette zijn reeks ook nog eens neer zonder Kevin De Bruyne, die gisteren voor het eerst in weken nog eens in de basis stond na een blessure, en zonder recordclubschutter Sergio Agüero, die sinds 3 januari niet meer speelde door blessures en corona.

Arteta wendt vizier naar Europa League

Arteta en Arsenal begonnen dramatisch aan het seizoen, de toestand leek hopeloos, maar plots sloeg de vlam in de pan. De 0-1 van zondag gaf de hoop op een top 4 én bijhorende Champions League-plek evenwel een flinke knauw. Arsenal is 10e met 34 punten, 11 minder dan de 4e plek.

Arteta noemde de return van de 1/16e finale in de Europa League donderdag tegen het Benfica van Jan Vertonghen dan ook een "finale". Als Arsenal buiten de top 4 valt, kan het als winnaar van de Europa League toch een ticket voor de Champions League behalen. In de heenmatch in Rome werd het 1-1.

"De Europa League is altijd al belangrijk geweest", gaf Arteta toe, "maar elk verlies in de competitie brengt ons meer en meer in een lastig parket."

"We moeten het match per match aanpakken, maar we hebben een reeksje nodig. We verloren nu 2 à 3 matchen op verschillende manieren en dat willen we niet." De "thuismatch" donderdag is in Athene.