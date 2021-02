Erwin Lemmens: "Courtois houdt Real momenteel in zijn eentje recht"

Het loopt nog altijd niet van een leien dakje, maar toch is Real Madrid zowaar tot op 3 punten van het ongenaakbaar gewaande Atletico Madrid genaderd. Doelman Thibaut Courtois heeft een belangrijk aandeel in die remonte, volgens Erwin Lemmens zelfs hét belangrijkste.

"Ik zie zowat al zijn wedstrijden en hij speelt al wekenlang op een heel hoog niveau", zegt Lemmens aan Sporza. "Als hij er niet was geweest, had Real niet gestaan waar het nu staat. Hij houdt hen bijna in zijn eentje recht."

"In Spanje schrijven ze nu ook dat hij "la estrella" van de Primera Division is, de ster dus. Dat wil zeggen dat hij iemand als Messi is gepasseerd. Dat is toch ongelooflijk."

"De mensen van de kranten AS en Marca bellen regelmatig eens naar mij en het is duidelijk dat ze hem daar op handen dragen. Zo simpel is het."