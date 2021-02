De Bondt wil dit voorjaar schitteren in zijn driekleur: "Ben weer wat sterker"

Maanden later kan De Bondt het nog altijd niet vatten dat hij in Anzegem kampioen werd. "Ik betrap me erop dat ik mezelf soms in de spiegel of in de reflectie van een winkelruit zie en denk: wreed, hé."

De Belgische driekleur heeft Dries De Bondt niet veranderd als mens, maar het heeft wel veranderd hoe de mensen naar hem kijken. "Ik heb al gemerkt dat het een van de truien is die het meeste respect afdwingen in het peloton."

"Dromen worden doelen"

Het typeert de carrière van De Bondt, die werd afgeremd door een zwaar ongeluk (hij belandde in 2014 in een coma), maar die hij daarna stapje voor stapje uitbouwde. "Plots werden dromen realistisch en werden het doelen. En als ik die doelen dan haalde, kon ik van nieuwe dingen dromen. Zo gaat het nu nog."

De Bondt is nu 29 en denkt dat er nog altijd rek op zit. "Elk jaar heb ik na de winter het gevoel dat ik weer een stap gezet heb. Als dat dan ook bevestigd wordt, dan ga je daar ook in geloven. Ik denk dat ik nog 2 à 3 keer een stap kan zetten. Voor ik uiteindelijk stilval", lacht hij.

De Bondt beseft dat hij bij Alpecin altijd in de schaduw van Mathieu van der Poel zal staan, maar hij weet ook dat er momenten zullen zijn dat hij zijn kans krijgt. "Als Mathieu meedoet, is er maar 1 plan. Maar zonder hem zijn er een paar renners die een vrije rol krijgen. We kunnen dan ook vrijer koersen, want we hoeven de wedstrijd niet te dragen."

"De Omloop is toch een doel voor mij. Ik heb in het najaar na mijn titel bewezen dat ik die afstand aankan. Vorig jaar had ik materiaalpech en lukte het niet, maar nu moet het kunnen. Ik voel me sterker."

Misschien wordt de Omloop zo een volgende droom die eerst een doel en daarna realiteit wordt voor Dries De Bondt?