Belgian Lions: "We gaan niet naar het EK om zomaar deel te nemen"

De Belgen eindigden in een poule met grote landen als Litouwen en Tsjechië als groepswinnaar en dat met een jonge groep. "Het is in ons voordeel dat we nu nog 1,5 jaar hebben tot het EK", zegt Tim Lambrecht.

"Als groepswinnaar mag je toch met vertrouwen naar het EK trekken", zegt Jean-Marc Mwema. "We gaan niet naar daar om alleen maar deel te nemen. De groepsfase overleven moet het minste zijn."

Een specifieke voorkeur voor tegenstanders hebben Mwema en Lambrecht niet. "Zelfs Spanje of Servië mogen. Het zijn toch de mooiste momenten uit je carrière om tegen die grootmachten te mogen spelen."