ATP-lijst na Australian Open: finalist Medvedev komt top 3 binnen, Goffin blijft 15e

Djokovic zal op maandag 8 maart nog altijd nummer 1 van de wereld zijn, zo berekende de Association of Tennis Professionals (ATP) vorige week. De Serviër zal dan 311 weken de ATP-ranking aangevoerd hebben en verbreekt daarmee het record van de Zwitser Roger Federer (310 weken).

Met 12.030 punten heeft Djokovic een ruime voorsprong op Nadal (9.850). Medvedev is de nieuwe derde met 9.735 punten. Nooit eerder stond de Rus hoger genoteerd. De top vijf wordt vervolledigd door Thiem en Federer.

De meest opvallende sprong in de top 100 is die van Aslan Karatsev, de grote verrassing in het 1e grandslamtoernooi van het seizoen. De Rus, halvefinalist in zijn eerste grandslamtoernooi, boekt 72 plaatsen winst en staat nu op de 42e stek.

Ondanks zijn uitschakeling in de 1e ronde in Melbourne Park behoudt David Goffin zijn 15e plaats. Kimmer Coppejans is 182e (-4). Ruben Bemelmans (198e) ging 34 plaatsen vooruit na zijn eindzege op het Challengertoernooi in Cherbourg.