Voormalig T2 over Red Flames: "Professionalisering is nog groot werkpunt"

"Duitse spel lag Flames beter dan het Nederlandse"

Tegen Duitsland liepen de Red Flames gisteren tegen een tweede nederlaag aan in evenveel oefenwedstrijden. Toch heerste er meer optimisme in vergelijking met de blamage tegen Nederland van 3 dagen eerder. Wij kaartten na met Tamara Cassimon, ex-T2 van de Flames.

"Dachten dat ze eigen spel konden spelen tegen Nederland, maar dat is fout uitgepakt"

"Zeker wel. We mogen de België-Nederland op dat EK écht niet vergelijken met de wedstrijd van nu. Bij zo'n oefenpot is de instelling totaal anders. Maar dat neemt niet weg dat een 1-6 veel te zwaar. Dat weten ze wel."

In 2017 verloren de Belgen op het EK nipt van Nederland met 1-2. Bijna 4 jaar later lijkt de kloof enkel groter geworden. Hebben de Flames de afgelopen 4 jaar wel stappen gezet?

"We mogen niet vergeten dat hun laatste wedstrijd voor de oefenpotten, de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland, heel erg goed was. Daardoor dachten ze wellicht dat ze ook tegen Nederland hun spel konden spelen, maar dat is volledig verkeerd uitgepakt."

Na de 1-6-afstraffing tegen Nederland greep bondscoach Serneels in en pastte hij zijn ploeg wat aan aan de tegenstander. Iets wat tegen Nederland te weinig was gebeurd? "Tegen Nederland gingen de speelsters aanvankelijk uit van eigen sterkte", legt Cassimon uit.

"Sterkere Belgische competitie en meer professionalisering nodig"

Na 2 wedstrijden tegen de absolute top staan de Flames terug met de voeten op de grond. "En daarom zijn het ook ideale oefenmatchen geweest. Ze willen naar de top 8 op het EK, maar ze hebben nog heel wat stappen te zetten. Het is ook belangrijk om de Belgische competitie nog sterker te maken, zodat we meer kunnen concurreren met de toplanden."



Bij een opwaardering van de Belgische competitie komt ook een hogere professionalisering kijken. De tegenstanders van donderdag en van zondag waren immers allemaal profspeelsters, terwijl bij België nog heel wat speelsters rondlopen met een job naast het voetbal.



"Dat is nog een heel groot werkpunt. Ze willen vanuit de federatie topatletes maken, daar is iedereen altijd over bezig, maar dan moet je eens nagaan hoeveel uren getraind worden. Zeven tot acht trainingsuren per week: dat is gewoon ondermaats."