Stunt op Welsh Open snooker: nr. 81 van wereld klopt O'Sullivan in finale

Na zeges tegen Mark Selby (5-4) en Stephen Maguire (6-1) was de 33-jarige Noord-Ier al dé toernooirevelatie op de Welsh Open. Om ook een happy end aan zijn sprookje te breien moest hij in de finale in Newport wel voorbij niemand minder dan Ronnie O'Sullivan.

Wereldkampioen O'Sullivan stond voor de 56e keer in de finale van een rankingtoernooi en had gehoopt zijn record van 37 titels nog wat aan te dikken. Brown, die 3 jaar geleden nog pompbediende was, stond voor het eerst in een rankingfinale.

Maar al in de namiddagsessie werd snel duidelijk dat O'Sullivan het niet onder de markt zou hebben tegen de underdog Brown. Met breaks van 58, 78 en 107 zette "Bomber Brown" O'Sullivan op een 5-3-achterstand.

In de avondsessie leek "The Rocket", die al breaks van 74, 135 en 121 weggepot had, snel orde op zaken te stellen en kwam hij tot een 5-6-voorsprong. Maar Brown kwam terug en dwong O'Sullivan tot een beslissende 17e frame.

Daarin was het zowaar Brown die met een 74-break aan het langste eind trok, goed voor één van de grootste verrassingen in de snookergeschiedenis. Aan zijn toernooizege houdt hij 71.000 pond over, een slordige 80.000 euro.