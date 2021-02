Reacties na de derby: "I'm the fucking best" en "Lukaku kan nog beter worden"

"Ik ben de beste! Ik, ik, ik"

Martinez: "Lukaku werkt hard op en naast het veld"

"We liggen uit de Champions League en uit de Italiaanse beker. De competitie is het enige doel dat nog overblijft. We zijn blij dat we bovenaan het klassement staan."

"Romelu is een geweldig persoon en we zijn blij dat hij in ons team zit. We vechten voor elkaar en hebben dit seizoen al veel afgezien."

Lautaro Martinez was met twee doelpunten belangrijk voor Inter, maar stond toch in de schaduw van zijn maatje Lukaku. Volgens Martinez kan Lukaku nog beter worden.

Pioli: "Zlatan vroeg zelf om zijn wissel"

Inter was de verdiende overwinnaar tegen Milan, waar Zlatan Ibrahimovic een collectieve offday van zijn ploeg niet kon verdoezelen.

"We toonden te weinig intensiteit in de eerste helft en hadden beter moeten doen", zei trainer Stefano Pioli na de match. "In de tweede helft verdienden we wel om te scoren."

"Of ik teleurgesteld ben door de prestatie van Zlatan? Een aanvaller is afhankelijk van de prestatie van het team. In de eerste helft lukte het niet om onze spelers dicht bij hun doel te krijgen. Uiteindelijk vroeg Zlatan zelf om zijn wissel. Hij had last van krampen."

"Deze nederlaag is jammer, maar onze slechtste wedstrijd was de match tegen Spezia. Niet deze wedstrijd. We hebben het geprobeerd vandaag. Het was een moeilijke week. De slechtste van het seizoen. We willen ons kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League en dan opnieuw focussen op de competitie."