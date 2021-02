Marchant wordt 10e op WK slalom: "Ik heb de verwachtingen ingelost"

Armand Marchant skiede in zijn eerste run naar een knappe chrono van 53"13. Daarmee was hij 89 honderdsten van een seconde trager dan de snelste man Adrien Pertl (52"24). Marchant werd met zijn tijd 12e en mocht daardoor als vierde van start in run 2.

In die run werd onze landgenoot 8e in een iets tragere tijd (55"09) net als het hele pak. In de algemene stand eindigde Marchant op plaats 10. Eerder dit WK werd hij ook al 15e in de combiné. In de super-G finishte hij niet.

De andere Belgen deden het minder goed. Tom Verbeke, 29e na de eerste run, kon de tweede run niet afmaken. Dries Van den Broecke en Eliot Grandjean finishten niet in de eerste run.



De zege in de slalom, het laatste nummer van dit WK, ging naar de Noor Sebastian Foss-Solevaag. Die haalde het voor de Oostenrijker Adrian Pertl en zijn landgenoot Henrik Kristoffersen.