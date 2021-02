Topsportcoördinator Rutger Smith: "Berings, Vleminckx en Laus verdienen ook EK-ticket"

"Bijzonder wat Merel Maes al op 16-jarige leeftijd kan"

Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, genoot gisteren van het BK atletiek in Louvain-la-Neuve.

"Dit BK was helaas een veredelde micromeeting. We konden dit evenement enkel organiseren binnen de regels die ons werden opgelegd. Natuurlijk hadden we liever meer atleten aan de start zien staan", zegt Smith.

"Desondanks waren er best wel veel hoogtepunten gisteren. Ik denk aan de fantastische prestatie van John Heymans op de 3.000 meter. Het Belgische record van Fanny Smets is ook mooi."

Smith was ook onder de indruk van hoogspringtalent Merel Maes. "Dat ze als 16-jarige over 1m91 springt, is best wel bijzonder. Of Maes naar het EK moet? Waarom niet? Ze is nu onbevangen en kan een stukje ervaring opdoen."

"Wat goed is, komt snel. Dat zie je bij haar. Over 3 jaar zijn er weer Olympische Spelen. Hoe meer ervaring je kan opdoen in de jaren daarvoor, hoe beter."