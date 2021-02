Mathieu van der Poel: "Ik heb geen persoonlijke ambities in de UAE Tour"

"Conditie aanscherpen en koersritme opdoen"

"Ik verblijf in het Yas Marina Hotel, aan het F1-circuit. Als grote fan van gemotoriseerde sporten is het wel heel leuk om dat eens van dichtbij te zien", vertelt Van der Poel.

Van der Poel nam na zijn wereldtitel in het veld even rust. Vanaf morgen rijdt hij zijn benen warm in de Verenigde Arabische Emiraten.

Maar Van der Poel moet niet op een motor maar op een koersfiets rijden in de UAE Tour, dat bestaat uit 4 sprintetappes, 2 bergritten en 1 tijdrit.

"Het klopt dat die etappes me niet op het lijf geschreven zijn, maar ik heb hier geen persoonlijke ambities. Ik wil gewoon de ploeg helpen waar ik kan."

"In een sprint ben ik wel snel, maar na een gemakkelijke rit ben ik niet de snelste. We hebben daarvoor andere jongens (zoals Jasper Philipsen) in de ploeg. Normaal zal ik mijn steentje bijdragen in de sprinttrein en als het goed draait hoop ik onze klimmers bergop goed af te zetten."

"Ik wil hier de conditie aanscherpen met het oog op de doelen in het voorjaar en verder koersritme opdoen. Elke dag beter worden. Dat is de ambitie."