BK atletiek: Merel Maes (16) schittert, Borlée krijgt pak slaag en EK-limiet Bolingo

Louvain-la-Neuve is vandaag het strijdtoneel voor het BK atletiek indoor. In het hoogspringen verbeterde Merel Maes haar eigen beste wereldjaarprestatie bij de junioren. Alexander Doom zette zijn EK-kandidatuur kracht bij door Dylan Borlée naar huis te lopen op de 400 meter.

Maes: "Dit had ik nooit durven te dromen"

Merel Maes is een van de rijzende sterren in het Belgische atletiekkamp. Vorige week was de 16-jarige hoogspringster goed voor 1m88, de beste wereldjaarprestatie bij de scholieren. Op het BK legde Maes de lat vandaag nog een beetje hoger: op 1m91. En ook over die hoogte zweefde de jonge atlete. Maes schuift zo op naar de 6e plaats op de Belgische ranking aller tijden als je alle leeftijdscategorieën in rekening brengt. Op de Europese ranking van 2021 is ze 13e , waardoor ze mag hopen om opgevist te worden voor het EK indoor in Torun volgende maand.

"Maar misschien is het nog wat te vroeg om al mee te doen aan een EK", reageert Maes. "Ik moet het nog eens bekijken." Maes kon zelf nauwelijks geloven wat ze in Louvain-la-Neuve gepresteerd heeft. "Ik snap het zelf niet zo goed. Hier schrik ik echt van. Ik ben nog maar 4 jaar bezig met hoogspringen, met Tia Hellebaut als voorbeeld." "Dat ik ooit zo hoog zou gaan, had ik nooit durven te dromen. Laat staan dat ik het op deze leeftijd al zou doen. Boven de 1m90 gaan vind ik toch al cool." Hoewel ze in de atletiekwereld al hogere toppen scheert, blijft Maes het hoogspringen combineren met voetbal. Ze is rechtsachter bij Vrasene. "Nu ik 5 keer per week train voor het hoogspringen is het voetballen wat aan het afnemen", vertelt ze. "Maar ik wil er nog niet mee stoppen. Daarvoor doe ik het nog te graag."

Merel Maes is 16 jaar jong.

Borlée moet sterke Doom en Iguacel voor zich dulden

Op de 400 meter gingen Alexander Doom en Christian Iguacel de strijd aan met Dylan Borlée. Het doel van Doom en Iguacel: bewijzen dat ze hun plekje verdienen bij de Belgian Tornados op het EK indoor. En ze stelden niet teleur. Doom wervelde naar een persoonlijk topchrono van 47 seconden rond. Iguacel bleef in zijn slipstream met een tijd van 47"16. Voor Dylan Borlée werd het met 48"64 een BK om snel te vergeten.

Doom en Iguacel houden Borlée afgetekend achter zich.

Bolingo snelt naar EK-limiet op 400 meter

Bij de vrouwen was het op de 400 meter uitkijken naar de onderlinge strijd tussen de Belgian Cheetahs. Cynthia Bolingo was de snelste van het pak met 52"72, één honderdste seconde onder de EK-limiet. Daarmee bleef ze ruim een halve seconde voor Camille Laus (53"27). De snel gestarte Hanne Maudens (53"52) was de op 2 na snelste op de 400 meter. Paulien Couckuyt (53"57) was de snelste in de andere reeks.

Berings strandt net boven EK-limiet: "Zuur, ik wil naar EK"

Op de 60 meter horden deed Eline Berings een gooi naar een EK-ticket. Maar met 8"12 bleef ze 2 honderdste seconde boven de limiet. "Dat is zuur", reageert Berings. "Ik ben wel heel trots op mezelf dat ik vandaag veel agressiever liep in de finale. Daarvoor liep ik altijd met twijfels en onzekerheid." "Vandaag was ik opnieuw mezelf. Ik hoef mezelf niets te verwijten dat ik de limiet niet heb gehald. Op de IFAM heb ik vorige week een lichte blessure aan mijn hamstrings opgelopen, waardoor ik een hele week niet gelopen heb." Hoopt Berings dat ze nog gedelibereerd wordt voor het EK in Torun? "Uiteraard hoop ik dat. Ik wil echt naar het EK. Ik voel ook dat de vorm in stijgende lijn is. Over 2 weken kan ik zeker top zijn, maar het is afwachten of ik mee mag."

Fanny Smets zweeft over Belgisch record