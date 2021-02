Adrie van der Poel: "Ga David motiveren om op dooie gemakje naar huis te fietsen"

David van der Poel was een van de slachtoffers net na het startschot in de Waaslandcross in Sint-Niklaas. De Nederlander bleef even groggy tegen het asfalt liggen, maar kroop weer recht. Vader Adrie wil stijfheid voorkomen: "Op z'n dooie gemakje naar huis fietsen in de zon en met meewind."