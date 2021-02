"Vrouwenkoers is spannend van begin tot einde, bij mannen is het voorspelbaarder"

Als afsluiter van onze voorbeschouwing op het vrouwenwielrennen laten we Giorgia Bronzini aan het woord, tweevoudig wereldkampioene en ploegleidster bij de vrouwenploeg van Trek-Segafredo. "Hoe meer mannenteams een vrouwenploeg oprichten, hoe beter voor het niveau van het vrouwenwielrennen", zegt de Italiaanse oud-renster.

Trek-Segafredo: "Willen voorbeeld zijn voor andere vrouwenteams"

Trek-Segafredo maakte vorige maand bekend dat het minimumloon van de rensters gelijkgesteld wordt aan dat van de mannen die voor de ploeg rijden. Een primeur in het vrouwenwielrennen. "We zijn daar trots op en willen een voorbeeld zijn voor de andere vrouwelijke WorldTour-ploegen. Voor onze rensters is dat gelijke minimumloon belangrijk. Zo weten ze dat wielrennen hun job is. Ze hoeven net als de mannen geen andere job naast de koers te doen", zegt ploegleidster Giorgia Bronzini. "Ik heb vaak gehoord van rensters dat ze gestopt zijn met koersen, omdat ze niet rondkwamen met hun laag loon." "Pas op, ik vind ook dat de UCI het gemiddelde loon voor jonge rensters moet beperken. Er zijn geen beloftewedstrijden in het vrouwenwielrennen, waardoor beloftes meteen meerijden bij de elite. Daardoor verdienen 19-jarigen evenveel als 35-jarigen. Maar de 19-jarigen moeten nog zoveel ontdekken en hebben een veel lager niveau dan de 35-jarigen."

Het prijzengeld kan beter in bepaalde koersen. De eindwinnares van de Giro kreeg 5.000 euro, een peulschilletje in vergelijking met de mannen Giorgio Bronzini, ploegleidster bij de vrouwenploeg van Trek-Segafredo

Wat vindt Bronzini van het prijzengeld dat er te winnen valt in de vrouwenwedstrijden? "Dat is beter en beter. Maar in bepaalde wedstrijden kan het wel nog stukken beter." "Neem nu de Giro voor vrouwen. De eindwinnares kreeg daar 5.000 euro. Dat is een peulschilletje in vergelijking met de mannen (meer dan 250.000 euro)."

De vrouwen van Trek-Segafredo kunnen allemaal leven van hun sport.

"Vrouwenploeg bij Ineos en Deceuninck-Quick Step? Dat zou top zijn"

Movistar, Lotto-Soudal, FDJ, BikeExchange, Trek-Segafredo, Arkéa, Jumbo-Visma... Alsmaar meer mannenploegen hebben een vrouwenteam. "Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen", zegt Bronzini. "Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat Jumbo-Visma sinds dit jaar een vrouwenploeg heeft. Ik had al contact met hun ploegmanager Esra Tromp, ze weet perfect hoe ze de vrouwenploeg kan opwaarderen door samen te werken met de mannenploeg. Ik kan niet wachten om haar ploeg aan het werk te zien." Moeten nog meer mannenploegen volgen? "Het zou heel goed zijn als teams zoals Ineos en Deceuninck-Quick Step ook een vrouwenploeg oprichten. Dat zou het niveau enkel maar ten goede komen." "Ik kan het enkel maar toejuichen dat er veel sterke blokken zijn in het vrouwenwielrennen, zoals dat bij de mannen ook het geval is." "Velen zien wielrennen nog altijd als een mannensport. Maar vrouwen kunnen ook professioneel bezig zijn met de sport. Hoe meer ze zichzelf kunnen tonen aan de zijde van de mannen, hoe beter voor het niveau van het vrouwenwielrennen."

Sinds dit jaar telt Jumbo-Visma ook een vrouwenploeg.

"Vrouwenwedstrijden zijn veel onvoorspelbaarder omdat ze korter zijn"

Bronzini wil ten slotte ook nog eens benadrukken waarom we zeker naar vrouwenwielrennen moeten kijken. "Bij de mannen heb je vaak het scenario dat renners wegrijden na enkele kilometers en gegrepen worden op 5 kilometer van de streep. Dat zal in vrouwenwedstrijden nooit gebeuren. Bij ons is het bijna altijd spannend tot het einde." "Ik denk dat dat ook te maken heeft met de kortere lengte van onze wedstrijden. Het is allemaal minder voorspelbaar. Als je de etappes in mannenkoersen korter zou maken, zal je ook een mooiere wedstrijd krijgen." "Bepaalde edities van de Ronde van Frankrijk vond ik de laatste jaren echt saai. Ik begon pas 5 kilometer voor het einde naar tv te kijken. Dan had je alles gezien van de etappe wat je moest zien. Het was altijd een logisch verloop." "Nu merk je dat organisatoren van mannenkoersen de wedstrijd boeiender willen maken door gravelstroken of heel steile beklimmingen in het parcours op te nemen. Maar volgens mij is dat niet nodig als je de etappes zou inkorten tot 120 à 130 kilometer. Kijk maar naar vrouwenwedstrijden."