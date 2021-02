Wim Fissette, coach van Naomi Osaka, voor finale: "Ze is op een missie"

Voor Wim Fissette is het al de 8e grandslamfinale uit zijn carrière als coach. 3 keer won hij met Kim Clijsters, 1 keer met Angelique Kerber en afgelopen zomer met Naomi Osaka (de US Open). Daarnaast verloor hij nog finales met Simona Halep en Sabine Lisicki.

"Ik ben heel tevreden over het parcours dat Naomi heeft afgelegd. Eigenlijk ligt de kiem van deze finale al op 2 november, toen we de trainingen hervat hebben. Het was de langste voorbereiding ooit op een grandslamtoernooi."

"Ik vind dat Naomi een stap vooruit heeft gezegd sinds de US Open. Ze speelt agressiever, kan makkelijker van slag wisselen en is standvastiger geworden. Bovendien heeft ze haar return verbeterd, haar grootste werkpunt. Dat zagen we in de halve finales tegen Serena."

Toch denkt Fissette dat het niet zomaar een walk-over wordt tegen Jennifer Brady. "Brady heeft heel hard gewerkt tijdens de lockdown. Ze heeft een goeie mentaliteit."

"Maar Naomi heeft een missie. Ze heeft niet meer verloren sinds New York. Haar vertrouwen is torenhoog Ze kan hier haar vierde grandslamtitel veroveren."