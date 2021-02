Voormalig Frans international Cabaye hangt voetbalschoenen aan de haak

Cabaye brak door in 2005 bij Lille, de club waar hij ook zijn opleiding genoot. Na 7 seizoenen in de eerste ploeg bij de Noord-Franse club veroverde hij de Franse landstitel. Daarna vertrok hij naar Newcastle.

In Engeland zou de creatieve middenvelder drie seizoenen afwerken, alvorens een toptransfer naar PSG te versieren. Daar kon hij zich nooit tot titularis opwerpen, maar speelde hij wel twee keer kampioen.

In 2015 keerde hij terug naar Engeland en speelde hij nog drie jaar bij Crystal Palace. Na nog een jaartje in de woestijn bij Al-Nasr speelde hij zijn laatste jaar in Saint-Etienne, waarmee hij vorig seizoen nog AA Gent trof in de Europa League.

Sinds afgelopen zomer zat Cabaye zonder club. De 48-voudige Franse internationale kondigde vandaag aan dat hij het voor bekeken houdt. "Voor sommigen zal deze keuze logisch lijken, toch doet het pijn om deze beslissing te nemen", schrijft hij in een brief op Twitter.