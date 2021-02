Vincent Kriechmayr, de halve Belg die WK op zijn kop zette: "Op ski's geboren"

Vincent Kriechmayr kroonde zich op het WK skiën in Cortina D'Ampezzo tot tweevoudig wereldkampioen op de Super-G en de afdaling, een ijzersterke prestatie. Hij is nog maar de derde skiër ooit die twee WK-disciplines in hetzelfde jaar kan winnnen.

Op het podium in het Italiaanse skigebied weerklonk dan wel het Oostenrijkse volkslied, maar ook in België werden zijn wereldtitels uitbundig gevierd. Kriechmayr is de zoon van de Bornemse Truus Vermeiren, die in 1980 hopeloos verliefd werd op de Oostenrijke skileraar Heinrich Kriechmayr.

Het koppel gaf tijdens de winter skilessen in Obertauern en ook hun kinderen stonden weinig verrassend van jongs af op skilatten. Vincent en zijn tweelingbroer Rafael droegen nog pampers toen ze voor het eerst van een afdaling roetsjten.

Vooral Vincent toonde al snel talent te hebben voor skiën. Vader Heinrich twijfelde dan ook niet om zijn 10-jarige zoon naar een ski-internaat te sturen, een succesvolle gok. In 2010 maakte de Oostenrijker zijn wereldbekerdebuut, in 2017 boekte hij in Beaver Creek zijn eerste overwinning. Met een dubbele wereldtitel in 2021 is hij nu al een van de topfavorieten voor de Winterspelen van 2022.