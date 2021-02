Viervoudig wereldkampioene hoogspringen Vlasic zet punt achter carrière

"Ik wist dat het moment gekomen was om te stoppen", verklaarde de hoogspringster haar beslissing in een open brief. "Deze 'natuurlijke' beslissing heb ik op een serene manier genomen."

De Belgische atletiekliefhebber zal zich Vlasic wellicht vooral herinneren als de atlete die een spannend duel uitvocht met Tia Hellebaut op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Kroatische greep toen naast het goud, na een sprong van Hellebaut over 2m05.

Op de Wereldkampioenschappen mocht Vlasic dan wel weer verschillende keren op het hoogste schavotje plaatsnemen. In 2007 en 2009 kroonde ze zich tot wereldkampioene outdoor, terwijl ze in 2008 en 2010 de beste was op het WK indoor. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde ze ook nog een bronzen medaille.