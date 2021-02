Van den Brom over Genkse vormdip: "Over mijn positie kan ik me niet druk maken"

Genk leek in de heenronde op weg om de grootste belager van Club Brugge te worden in de JPL, maar sinds de jaarwisseling is de ploeg van coach John van den Brom aan het knoeien geslagen. "De situatie waarin we verkeren doet ons allemaal pijn", vertelde Van den Brom op zijn wekelijkse persbabbel.

"Iedereen weet dat het niet voldoende is"

De Limburgers behaalden in 2021 een magere 8 op 27 en verloren hun laatste twee wedstrijden tegen PO1-concurrenten Anderlecht en Oostende. In Genk beginnen ze dan ook stilaan nerveus te worden.

"We hebben sindsdien binnen de club veel gesprekken gehad", vertelt Van den Brom op zijn wekelijkse persconferentie. "Groepsgesprekken met de spelers, maar ook bijvoorbeeld met Dimitri (De Condé, red.). Iedereen weet dat het op dit moment gewoon niet voldoende is."

"Het doet ons allemaal pijn, de situatie waarin we verkeren. We moeten daaruit komen, maar de vraag is hoe we het gaan doen. De Condé heeft zijn zorgen geuit. Zijn woorden waren mooi, maar ook hard. We moeten allemaal de neuzen opnieuw in de zelfde richting krijgen", vertelt de Nederlandse coach.

"Maar iedereen heeft binnen de groep zijn zegje kunnen doen en iedereen wilt er tegenaan gaan. Ook Vukovic, die deze week het klotenieuws heeft gekregen dat hij niet meer zal spelen. Maar hij kent de club en weet wat er leeft."

Tegen Oostende ging Genk met 3-1 de boot in.

"We hebben alles nog steeds in eigen handen"

Door de slechte reeks heeft Genk terrein moeten prijsgeven op enkele PO1-concurrenten. Maar desondanks staat de ploeg van Van den Brom nog steeds op plek 3. "We hebben alles dan ook nog altijd in eigen handen", beseft Van den Brom. "Om ons heen bij de concurrentie gebeuren er, met alle respect, ook gekke dingen. Daarom staan we nog altijd derde. Pas als we het niet meer zelf in handen hebben, kan je achterover leunen. Zoniet, blijf je elke dag knokken."

Over haperend aanvalstrio: "Ik ben gek van hen"

Een van de sleutels voor het Genkse succes in de heenronde was het aanvalstrio Onuachu-Ito-Bongonda, maar de laatste weken is die drieledige doelpuntenmachine volledig stilgevallen. Geen reden voor Van den Brom om hen uit de basiself te halen.

"Er wordt van hen verwacht dat ze het verschil maken en dat ze hebben ze tot voor kort ook altijd gedaan. Ik ben gek van dat trio en dat heeft niets te maken met de andere jongens die klaarzitten. Ze zitten nu wat minder hun vel", vertelt Van den Brom.

"Ik geef hen vrijheid, omdat ik weet dat ze daar normaal heel goed mee omgaan. Ik hou ervan als ze van positie wisselen en lef tonen. De diepgang is nu al even zoek, maar die diepgang moet ook vanaf het middenveld komen. Aan die samenwerking werken we nog elke dag."

Onder meer Theo Bongonda zit in een vormdip.

"Ik ontving geen enkele indicatie dat er zondag extra druk op de ketel staat"

Of de vraag of de spelersgroep niet met druk kon omgaan, toen ze in het spoor van Club Brugge zat, is Van den Brom stellig. "Wij zijn een topclub, dan weet je dat die druk erbij komt kijken." "Enkele jongens hier hebben ook nog het kampioenenjaar meegemaakt. Zij weten niet beter dan wat het is om bovenaan mee te strijden of zelfs kampioen te spelen. Als we die ambitie niet hebben, dan moet je als club een ander verhaal gaan vertellen." Ook Van den Brom zelf voelt de druk op zijn positie nog niet. "Ik kan me daar niet druk om maken. Ik leef van dag tot dag. Ik heb ook nog geen enkele indicatie opgevangen uit de gesprekken die ik voer dat er zondag extra druk op de ketel staat." "Ook binnen mijn staf zijn we het heus niet altijd eens, maar uiteindelijk komen we er altijd uit. Ik neem de eindbeslissingen en van die verantwoordelijkheid zal ik ook niet weglopen."