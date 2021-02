Swings tekent contractverlenging: "Hij kan olympisch goud winnen in Peking"

"Ik heb vorig jaar voor Team IKO gekozen en ben heel erg blij hoe dat uitgepakt heeft", reageert Swings. "Wonen in Heerenveen en dagelijks trainen met mannen zoals Jan Blokhuijsen heeft mij erg goed gedaan. Ik kijk uit naar een succesvol olympisch jaar."





Team IKO ziet een mooie toekomst voor Swings: "We zijn ontzettend blij met Bart in onze ploeg. Hij heeft veel progressie gemaakt het afgelopen seizoen. We zijn ervan overtuigd dat Bart volgend jaar goud kan winnen in Peking."

Ook Jelle Spruit, de inline coach van Swings, en de Belgische schaatsbond zijn positief: "6'12" rijden op de 5.000 meter in Thialf, dat kunnen er niet veel. Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met Swings."

Vorig jaar werd Swings in Heerenveen nog Europees kampioen op de massastart. Recent pakte onze landgenoot nog een bronzen WK-medaille op dezelfde discipline.