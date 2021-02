Messoudi in FB Live: "Gerrard kan Klopp op termijn opvolgen bij Liverpool"

"Een kwestie van tijd tot Gerrard bij Liverpool aan de slag gaat"

"Gerrard is zeker een kandidaat om Jürgen Klopp op termijn op te volgen bij Liverpool. De successen die de Rangers momenteel boeken, is zeker ook voor een groot stuk de verdienste van de coach."

Dankzij 2 doelpunten in de slotfase van de wedstrijd vermeden de Rangers een 2e nederlaag van het seizoen. Het meesterbrein achter deze stugge Schotse ploeg is Liverpool-icoon Steven Gerrard. "Het is een kwestie van tijd voor hij bij Liverpool aan de slag gaat", aldus Mo Messoudi.

"De wedstrijd was reclame voor het voetbal"

7 doelpunten, 3 penalty's, een rode kaart en een geblesseerde doelman Beiravand. De wedstrijd tussen Antwerp en de Rangers bevatte veel ingrediënten van een echte spektakelmatch.

"Deze wedstrijd was zeker reclame voor het voetbal", concludeerde Messoudi na het laatste fluitsignaal. "Het ging continu op en neer, maar de bezoekers hadden wel meer kwaliteit aan de bal."

"De uitslag is uiteindelijk wel zuur voor Antwerp. Ze moeten nu al met 2 doelpunten verschil gaan winnen in Schotland, makkelijk is anders natuurlijk. Maar in deze coronatijden kan een verrassende uitslag altijd."

"Of Club Brugge zou winnen van de Rangers? Als ze op volle sterkte zijn, denk ik zeker van wel. Maar niet het Club Brugge van tegen Kiev, want ik schat de Rangers toch wel hoger in dan de Oekraïners."