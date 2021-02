Mertens en Sabalenka gaan minder dubbelen: "Wil het anders aanpakken"

Elise Mertens was in de eerste plaats natuurlijk heel blij met de overwinning tegen het Tsjechische duo Krejcikova-Siniakova. "We kregen hier in Melbourne een stevige loting voor de kiezen, maar we zijn blijven vechten tot vandaag. We zijn heel blij dat we het gehaald hebben", vertelt Mertens.

"Het waren enkele lastige, maar ook heel mooie weken. Ik wil dan ook iedereen thuis bedanken voor de steun, die ik echt voelde dankzij de vele berichten die ik kreeg. We kunnen terugblikken op geslaagde weken."



Mertens en Sabalenka vormen al enkele jaren een succesvolle tandem in het dubbelspel, maar na de Australian Open wordt de samenwerking op een laag pitje gezet. Sabalenka bevestigde dat ze zich nog meer wil toeleggen op het enkelspel.

"Ik wil beter omspringen met mijn energie", zegt Sabalenka. "In een dubbelwedstrijd geef je toch altijd alles. Dit jaar wil ik het anders aanpakken. We zullen zien hoe dat uitdraait", aldus de Wit-Russische, die mogelijk wel nog een paar toernooien zal dubbelen met Mertens.