Evenepoel mag weer buiten trainen: "Al hele ochtend aan het zingen en dansen"

Half januari verklapte Evenepoel op stage in Spanje dat hij al enkele weken niet meer op de fiets zat. Hij had nog te veel last van de breuken die hij had opgelopen bij zijn zware val in de Ronde van Lombardije.

Begin februari ging het licht op groen om weer op de rollen te trainen, vandaag mag hij weer in Vlaams-Brabant rondzwerven. "Ik kan eindelijk weer op de weg trainen", vertelt hij in een videoboodschap.

"Ik heb echt uitgekeken naar dit moment. Ik ben al de hele ochtend aan het springen, dansen en zingen, omdat ik zo blij ben. Het is geen lange rit - maar een anderhalf uur - maar ik ga er elke seconde van genieten."

"Hopelijk voelt alles goed en dan kan ik weer elke dag buiten trainen." Evenepoel kwam in augustus zwaar ten val. Hij zou graag in de Giro aan de start staan, die in mei op de wielerkalender staat.