Coronavirus roeide gokvirus niet uit: "In quarantaine is stap vlug gezet"

Het coronavirus legde veel sportcompetities stil in 2020, maar toch bleef ook het gokvirus welig tieren. Momenteel hebben 38.986 mensen op eigen vraag geen toegang meer tot gokwebsites. Een stijging met 9 procent tegenover een jaar geleden, maar liefst een verdubbeling van de cijfers van 2013. Arne Nilis, die vijf jaar gokvrij is, verschiet niet van die cijfers. In het voetbal bijvoorbeeld is reclame voor gokwebsites alomtegenwoordig: 7 van de 18 1A-clubs spelen zelfs met een gokbedrijf als hoofdsponsor op hun shirt. "Reclame is de grootste trigger en die kun je niet ontwijken bij het bekijken van een sportwedstrijd", zegt de zoon van ex-Rode Duivel Luc Nilis. "Zeker live op wedstrijden gokken is een heel gevaarlijk spelletje. Uit verveling tijdens corona is de stap naar online gokken snel gezet. Het is een grote valkuil." "In het eerste jaar van de strijd tegen mijn gokverslaving was het echt een gevecht tegen reclame. Pas na een jaar werd het wat gemakkelijker. Nu is de drang niet meer aanwezig. Het leven heeft zoveel voordelen zonder gokken."

Arne Nilis weet uit ervaring hoe zwaar een gokverslaving kan zijn. Wat begon als een sportweddenschap voor 1 euro als 13-jarige, mondde snel uit in een gokprobleem. "Na een tijd begon ik mijn geld na te jagen", vertelt hij. "Als ik geld verloor, kwam het competitiebeest in mij naar boven en wou ik het meteen terugwinnen." "Zo kwam ik in een vicieuze cirkel terecht. De put werd steeds dieper. Ik spreek niet graag over bedragen, maar ik had een mooie villa kunnen kopen met het geld dat ik heb vergokt. Op mijn 25e had ik echt wel rockbottom bereikt." "Ik ben uiteindelijk in een depressie beland: ik zag geen uitwegen meer. Ik was zelfs al geld aan het stelen. Je zit zo diep dat je normen en waarden van tafel worden geveegd."

Nilis: "Opname was mijn laatste redmiddel"

Arne Nilis klopte uiteindelijk aan bij een huisarts, die hem doorverwees naar een psycholoog. Toen het dan nog niet lukte om zijn verslaving onder controle te krijgen, liet hij zich opnemen in Zuid-Afrika. "Ik was er even weg van die vicieuze cirkel", zegt hij. "Ik kreeg er een helikoptervisie op mijn dagelijkse leven en daar heb ik geleerd hoe groot het probleem was. De opname was mijn laatste redmiddel, maar ook het grootste geschenk." Nilis is zelf 5 jaar gokvrij en probeert nu anderen te helpen. "Toen ik uit de verslavingskliniek kwam, wou ik met mijn verhaal aan de slag. Ik wou van mijn kwetsbaarheid mijn kracht maken. Ik deel mijn verhaal nu in sportclubs, maar ook in scholen: gokken kan, maar er zijn veel risico's aan verbonden."

"Praten over je probleem is bijzonder belangrijk"

Voor Ronny Willemen, hulpverlener bij CAD Limburg (Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen), klinkt het verhaal van Arne Nilis bekend in de oren. "Bij online weddenschappen komt 1 op de 5 mensen in de problemen", zegt hij. "Als je veel aanbod hebt, de drempel laag is en je geconfronteerd wordt met reclame, dan is het heel verleidelijk om te beginnen gokken." Mensen die zich bij hulpverleners aanmelden voor hulp, hebben vaak al bedragen tussen 50.000 euro en 100.000 euro uitgegeven. Soms gaat het zelfs over bedragen tot 800.000 euro. "We hanteren daarom een gouden regel: geef niet meer dan 5 procent van je inkomen uit aan kansspelen", zegt Willemen. "Dan is het risico op problemen klein. Als je meer uitgeeft, kom je snel in de problemen." "Een gokprobleem veroorzaakt stress, angstklachten, een slechte nachtrust... Wie 30 procent van zijn inkomen vergokt, heeft een derde meer kans om te overlijden binnen de 5 jaar. Die gezondheidsrisico's blijven nu nog vaak onderbelicht."

