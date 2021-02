Blessure Benzema doet ziekenboeg Real nog wat meer uitpuilen

De blessure van de 33-jarige aanvaller is een streep door de rekening van coach Zinédine Zidane. Zeker omdat de Koninklijke momenteel al met een heuse blessurecrisis kampt. Zo is onze landgenoot Eden Hazard ook nog niet helemaal hersteld van zijn laatste blessure, net zoals kapitein Sergio Ramos.

Benzema mist komende woensdag zo mogelijk de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Atalanta. "We zullen nog zien voor volgende week", reageerde Zidane.

"We weten wat Karim bijdraagt en hoe belangrijk hij is voor ons, maar we moeten hiermee omgaan en hem zo snel mogelijk laten terugkeren, net zoals bij de anderen."

Komende zaterdag reist Benzema alvast niet mee voor de wedstrijd op het veld van Real Valladolid. Een serieuze aderlating, want de aanvalsleider was dit seizoen al goed voor 17 doelpunten.