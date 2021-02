Wie donderdagavond naar Molde-Hoffenheim keek, bleef met 6 doelpunten niet op zijn honger zitten. Toch moet iemand in het stadion met een knorrende maag gezeten hebben, want in een video die gedeeld werd op Twitter is te zien hoe er tijdens de match pizza geleverd werd. "Wie had er hier pizza besteld?", lijkt de pizzabezorger te denken.