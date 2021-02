Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge loopt in april de marathon van Hamburg

Eliud Kipchoge staat op zondag 11 april aan de start van de marathon van Hamburg. De 36-jarige Keniaan heeft met 2u01'39" het wereldrecord op zijn naam staan. Voor Kipchoge is de marathon in Hamburg een laatste test voor de Olympische Spelen in Japan.

De snelste man ter wereld op de hardloopklassieker keert in april terug naar de stad waar hij in 2013 zijn eerste marathon liep. Hij triomfeerde meteen in 2u05'30". "Voor mij is Hamburg waar het allemaal begon", zegt Kipchoge.