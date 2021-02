VIDEO: Late driepunter van Stephen Curry bezorgt Warriors de winst

Daarin was het uiteindelijk toch weer Stephen Curry die het verschil maakte. Curry's vizier stond al de hele avond niet echt op scherp, maar zijn twee bommen in de verlenging waren er toch te veel aan voor Miami. Golden State won met 120-112.

Net als Stephen Curry was ook Portland-guard Damian Lillard weer beslissend in het heetst van de strijd. Lillard, die met 16 assists een persoonlijk record evenaarde, dwong in het slot tegen New Orleans een zogenoemde "three-point play" af: twee punten gevolgd door een bonusvrijworp.

Zo trok hij de Trail Blazers over de streep in New Orleans: 124-126. Voor Portland was het de 6e overwinning op een rij. Lillard was de topschutter met 43 punten.