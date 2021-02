Vele afwezigen deden Club niet twijfelen: "Mentaliteit is uitzonderlijk goed"

Door de coronabesmetting van Philippe Clement ruilde beloftencoach Rik De Mil Club NXT voor het eerste elftal. Hij zag een goede prestatie in het ijskoude Kiev. "Het waren geen eenvoudige omstandigheden, dus ik ben tevreden met het uiteindelijke resultaat", zei hij.

De vele afwezigen hadden hem nooit doen twijfelen. "Ik heb geen seconde getwijfeld, want de mentaliteit in de groep is uitzonderlijk goed. De jongens hebben getoond hoe professioneel ze wel zijn."

"We hebben een goede organisatie neergezet en hebben een belangrijk doelpunt in een uitwedstrijd gemaakt. Ondanks het tegendoelpunt hebben we nooit gepanikeerd. We wisten dat we in het laatste halfuur op fysiek vlak beter zouden zijn en we het verschil zouden kunnen maken."

"Ik zou liegen als ik zeg dat dit me geen speciaal gevoel geeft. Nu moeten we het doortrekken. Dit geeft een goed gevoel, maar we zijn er nog lang niet", besluit De Mil.