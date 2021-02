Steekje van Genk valt slecht bij KVO: "Het gebeurt op het veld, niet op Instagram"

Genk had zijn visual van afgelopen weekend gewoon gerecupereerd op Twitter, alleen had het de datum veranderd in een knullig aangebracht "VANDAAG". "Even professioneel als het veld van zaterdag."

Die verwijzing naar amateurisme aan de kant van Oostende viel slecht. Oostende won met 3-1 en haalde zo zijn gram. "Die tweet vooraf was echt niet nodig", zei Jelle Bataille.

"Ze waren blijkbaar meer bezig met randzaken dan de match zelf. Het gebeurt nog altijd op het veld en niet op Instagram."

Arthur Theate, nota bene opgeleid bij Genk, valt zijn ploegmaat bij. "Ons veld is elke match goed, alleen die ene keer toen het -10 was niet. En dan zo op de sociale media praten, daar hou ik niet van. Praat niet te veel, dat is beter."

Oostende reageerde ook op de tweet van Genk met een Smurf (de geuzennaam van Genk) die uitglijdt op het ijs. "Achteraf kan zoiets wel", vindt Theate. "Maar praat niet op die manier voor de match."