Spurttalent Olav Kooij wordt nu al prof bij Jumbo-Visma: "Logische stap"

"Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling. We hebben met hem een uitgebalanceerd ontwikkelingsprogramma voor ogen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zijn wedstrijdprogramma, maar ook naar de voorbereiding daarop en de specifieke rol in een wedstrijd."

"Er vallen steeds meer koersen weg uit het programma van het ontwikkelingsteam, terwijl er in het profprogramma ruimte ontstaat door het uitvallen van renners", vertelt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.

Olav Kooij kan zowel in de sprint als in het klassieke werk uit de voeten. In het vreemde wielerjaar 2020 mocht hij 6 keer juichen. De 19-jarige Nederlander zou normaal deze zomer de overstap maken van het opleidingsteam naar de profs bij Jumbo-Visma.

Kooij, die zal debuteren in de Omloop, is blij met de kans die hem wordt geboden en ziet zijn programma op korte termijn aangevuld worden met profkoersen. “In de profkoersen kan ik een hoop leren. Die ervaring neem ik allemaal mee in mijn rugzak", klinkt het.

"Door nu deze stap te zetten, ben ik iets meer verzekerd van het rijden van wedstrijden en dat is een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling. Mijn ploeggenoten van de opleidingsploeg ga ik nu wat minder zien, maar op gezamenlijke trainingskampen en in koersen met een mixteam kom ik ze echt nog wel tegen. Daarnaast hoop ik ze ook snel terug te zien in het World Tour-team."



Volgens Head of Development Robbert de Groot is Kooij rijp voor de overstap: "De afgelopen maanden heeft Olav zich op een stormachtige

manier ontwikkeld. Daarom is dit een verantwoorde en logische vervolgstap. Daar zijn wij als opleidingsploeg erg trots op en blij mee."