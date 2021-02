Serena Williams breekt persconferentie in tranen af: "Ik ben klaar"

Serena Williams had zich duidelijk meer voorgesteld van haar wedstrijd tegen Naomi Osaka. "Ik had kunnen winnen, ik had op een 5-0-voorsprong kunnen komen, maar ik maakte gewoon te veel fouten. Te veel domme fouten."

Een journaliste kreeg de indruk dat Williams op het einde van de wedstrijd afscheid nam van het Australische publiek, voorgoed dan. Mocht ze volgend jaar terugkeren, dan is ze 40 jaar. "Als ik effectief afscheid neem, dan zou ik het aan niemand zeggen", repliceerde ze.

Toen al was duidelijk dat Williams aan het vechten was tegen haar emoties. Na een (nieuwe) vraag over de reden van haar slechte dag probeerde ze eerst nog haar moed bijeen te rapen, maar uiteindelijk kwamen de tranen er toch. "Ik ben klaar", zei ze snel en ze verliet de zaal.