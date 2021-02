Polsstokspringster Chloé Henry overweegt gerechtelijke stappen voor BK-deelname

Wegens de coronapandemie werd het BK tot één dag herleid en is het aantal deelnemers tot 54 beperkt. In het polsstokspringen zijn Fanny Smets, met 4m51 Belgisch recordhoudster, en de 15-jarige Lola Lepère de enige deelnemers.

Chloé Henry werd niet uitgenodigd omdat ze geen topsportcontract heeft bij één van de drie gewesten. "Dat is frustrerend, onrechtvaardig en discriminerend", schrijft ze op Instagram.

Henry had gehoopt om op het BK punten te kunnen sprokkelen voor de wereldranking, met het oog op een eventuele deelname aan de Olympische Spelen.

"Die 15-jarige is erg goed, maar momenteel gaat ze nog maar over 4 meter (3,85m in zaal). Voor het olympisch klassement gaat zij nu de punten krijgen die ik zo hard kan gebruiken."

"Het is mijn doel om naar Tokio te gaan, maar de tijd dringt en het is moeilijk om wedstrijden te vinden. Door de coronamaatregelen is reizen lastig. In zaal is er na dit weekend al helemaal niets meer."