Op naar 16 Wereldbeker-crossen: "Er zit genoeg potentieel in"

"Alles is goed verlopen en daar mogen we dankbaar voor zijn. De mensen hebben alles goed kunnen zien op tv. Uiteraard hebben we het publiek en de beleving gemist, maar we zijn toch blij over hoe het gelopen is."

"Toch denk ik dat we blij mogen zijn met al het veldrijden dat we deze winter nog op de kalender gekregen hebben", vertelt Tomas Van Den Spiegel aan Sporza.

In de huidige context was het geen makkelijk seizoen voor de organisatoren van veldritten. Zonder publiek was er geen plaats voor beleving en veel wedstrijden vielen ook in het water door de coronapandemie.

"Zondagen zijn belangrijk voor herkenbaarheid van WB"

Dit had het seizoen van de vernieuwde Wereldbeker moeten worden, maar door de coronapandemie werden 9 WB-manches geschrapt. Er bleven zo uiteindelijk nog maar 5 WB-crossen overeind.

"We zullen het dan maar jaar nul noemen en we gaan ervan uit dat 2021-2022 dan jaar één wordt. Het was een beetje een valse start. Toch zijn we blij dat we nog een aantal WB-crossen op de kalender konden houden en het was ook spannend tot de laatste veldrit. Daar zijn we dankbaar voor."

"Volgende winter gaan we normaal naar 16 manches. We zijn er echt van overtuigd dat er nog heel veel potentieel in zit, zowel in België als internationaal."