Milan geeft voorsprong 2 keer uit handen, ook Leicester en PSV winnen niet

2 strafschoppen en 1 owngoal in Rode Ster Belgrado-Milan

Milan kwam op voorsprong dankzij een owngoal

Rode Ster Belgrado komt op gelijke hoogte dankzij een penalty

Theo Hernandez maakt de 1-2 vanaf de stip

Rode Ster maakt gelijk in de extra tijd

Doelpuntenfestival (in 1e helft) in Olympiakos-PSV

In een doelpuntenrijk eerste helft slikte het 3 goals. Zelf vond PSV ook 2 keer de weg naar doel dankzij Eran Zahavi. In de slotminuten smeerde Masouras PSV nog een 4e tegengoal aan.

Bekijk de alle goals uit Olympiakos-PSV

Leicester en Slavia Praag komen niet tot scoren

Met Slavia Praag kreeg Leicester de autoritaire leider in Tsjechië tegenover zich. Tielemans en co zelf staan 3e in de Premier League.



Het was trouwens Tielemans zelf, die Barnes op weg probeerde te sturen richting de openingsgoal. Maar oog in oog met Slavia-doelman Kolar trapte Barnes recht op de doelwachter.



Leicester had daarna niet onder de markt tegen Slavia Praag, waar oude bekenden Stanciu (ex-Anderlecht) en Olayinka (ex-Zulte Waregem). Doelpunten vielen er niet.