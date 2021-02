Mike Green wordt CEO in Lommel, Harm van Veldhoven is nu voorzitter

Lommel SK is sinds een jaartje in handen van de City Football Group, de groepering rond Manchester City. Met Mike Green planten ze nu een nieuw mannetje in het team.

Green werkt al 16 jaar voor de City Football Group: "Hij staat bekend als iemand die mensen laat groeien", klinkt het in het persbericht. Green zal nauw samenwerken met Harm van Veldhoven, die voorzitter wordt.

"Harm zal een belangrijke rol spelen in de integratie van Mike in het weefsel van de club, in de fancultuur en in de plaatselijke gemeenschap."

Green: "Deze club heeft een solide basis en een enorm groeipotentieel, zowel op als naast het veld. Ik ben erg enthousiast om Lommel naar het volgende niveau te brengen."