Italiaanse snelwandelaar na 4 jaar onschuldig verklaard voor dopingovertreding

Schwazer testte positief op anabole steroïden bij een heranalyse van een urinestaal dat op 1 januari 2016 was afgenomen en in eerste instantie negatief bleek. Het resultaat daarvan raakte op 22 juni bekend. Op 5 juli volgde de tegenanalyse in het WADA-lab in Keulen en ook die leverde een positief resultaat op.



In augustus 2016 bevestigde het Internationaal Sporttribunaal TAS de dopingschorsing van acht jaar voor Schwazer, in 2008 olympisch kampioen op de 50 kilometer. De Italiaan kon zo in Rio de Janeiro geen gooi doen naar een tweede olympische titel.



Meer dan 4 jaar later haalt hij nu toch een kleine slag thuis. Volgens een rechter in Bolzano was er mogelijk sprake van manipulatie van de urinestalen. De rechter stelt dat er "een hoge mate van geloofwaardigheid is dat de urinestalen gewijzigd zijn met als doel een positief resultaat te bekomen" en de atleet te laten diskwalificeren.

Schwazer was pas in mei 2016 terug in competitie gekomen, nadat hij een dopingschorsing had uitgezeten. Die kreeg de snelwandelaar voor een positieve epotest die hij aflegde kort voor de Spelen van 2012 in Londen.