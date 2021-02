Gut-Behrami skiet in spannende finale reuzenslalom naar tweede wereldtitel

Gut-Behrami klokte na twee runs (waarin ze respectievelijk derde en tweede werd) af in 2'30"66. Met die tijd was ze amper twee honderdsten sneller dan de uittredende olympisch kampioene Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse was de snelste in de eerste run, maar werd pas vierde in de tweede run.

Het brons ging naar de Oostenrijkse Katharina Liensberger. Na een vierde plaats in de eerste run was ze de snelste in de tweede run. Ze strandde op slechts negen honderdsten van Gut-Behrami.

Het is de tweede wereldtitel voor de 29-jarige Gut-Behrami. De Zwitserse heeft nu acht WK-medailles op haar palmares (2x goud, 3x zilver en 3x brons). Haar teller op dit WK staat al op drie medailles. Ze behaalde eerder al goud in de super-G en brons in de afdaling.