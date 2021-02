Geen Turchino in Milaan-Sanremo na aardverschuiving, wel Colle del Giovo

De Italiaanse lenteklassieker vindt dit jaar plaats op 20 maart. In het middenrif van het parcours zag de organisatie zich genoodzaakt om te sleutelen. Door een aardverschuiving een week geleden is de Passo del Turchino niet bereikbaar.



De Colle del Giovo neemt het plekje in van de Turchino. De nieuwe beklimming is een echte loper van 19,47 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,6 procent.

In tegenstelling tot vorig jaar is de finale weer zoals we die kennen: met de 3 Capi (Mele, Cervo, Berta), de Cipressa en de Poggio. Na 299 kilometer weten we op 20 maart wie de opvolger is van Wout van Aert.