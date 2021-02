Bondscoach Serneels na 1-6: "Nederland staat op alle vlakken verder dan wij"

De bondscoach kon niet tevreden zijn met de 1-6-cijfers. Wat heeft hij gezegd na de match? "Ik heb letterlijk aangegeven dat we heel realistisch moeten zijn en dat we tegen een team hebben gespeeld dat op alle vlakken in het voetbal nog verder staat dan wij. Dat is gewoon zo."

"En het tweede puntje is dat we als individuen en als team in de moeilijke momenten toch net iets anders moeten reageren. Dat is heel belangrijk voor deze ploeg nu. We zijn iets te snel ontgoochelend, daar moeten we de volgende uren, dagen en maanden aan werken."

Maar geschrokken was Serneels niet van het niveauverschil. "Neen, Nederland is top. De uitslag is iets ruimer dan ik gehoopt had, dat wel. Maar zij speelden met hun sterkste team. Om dan iets te rapen moeten zij al een slechte dag hebben en wij een topdag, dat was allebei niet het geval."