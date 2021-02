Bervoets na sluiting circuit: "Wij voelen ons machteloos, waar is verdraagzaamheid?"

Honda Park in Olmen was 1 van de 5 permanente omlopen in ons land. En dat is weinig in een sport waarin ons land nog altijd centraal staat. Bijna alle grote fabrieksteams hebben hun nederzetting in België.

"Maar het is duidelijk dat de economie zowat voortdurend in het zand bijt tegen de ecologie", zegt Marnicq Bervoets, zelf gewezen topper en nu ploegleider.

"In de hoogdagen van onze sport waren er 103 permanente omlopen in ons land. Nu dus nog vier: in Lille, Genk, Lommel en Hélécine. En al die circuits zijn al

overbelast: er zijn wachtlijsten."

"Ikzelf ga met mijn zoon trainen in Duitsland, Nederland of Frankrijk. Terwijl wij zo’n motorsportland waren! Dat is toch onwaarschijnlijk? Overal waar je stopt in Nederland, Duitsland of Frankrijk, zie je zowat uitsluitend Belgische nummerplaten."