Annemiek van Vleuten: "Verbaasd dat niet Valverde, maar ik centraal sta op ploegfoto"

Een van de opmerkelijkste transfers in het vrouwenwielrennen is die van Annemiek van Vleuten naar Movistar. "Ik ben teleurgesteld dat het WK voor de vrouwen maar 600 hoogtemeters telt", blikt de 38-jarige Nederlandse vooruit op het nieuwe seizoen.

"Movistar zet mannen en vrouwen zoveel mogelijk op gelijke hoogte"

Na 5 jaar bij Mitchelton-Scott koos Annemiek van Vleuten voor een Spaans avontuur bij Movistar. Waarom? "Ik wou naar een nieuwe cultuur, omdat dat me nieuwe, frisse energie geeft", zegt de Nederlandse toprenster. "Ik ben ben bij Movistar in een heel warme familie terechtgekomen. Voorlopig overtreft het mijn overwachtingen." "Ik dacht dat ik meer "mañana, mañana" ("morgen, morgen") zou horen. Maar mijn fietsen werden netjes op tijd geleverd per post en ik kon ook mijn nieuw materiaal vroeg uittesten." "Maar ik was wel verbaasd toen ik de ploegfoto zag. Dat is er eentje met avatars van de renners en ik sta pontificaal in het midden. Met Alejandro (Valverde) naast mij." "Ikzelf vond het heel bijzonder dat ik als vrouw centraal sta op die foto. Maar de mannelijke renners vonden dat normaal." "Ik ben het gewend dat de mannen het vlaggenschip zijn. Maar bij Movistar proberen ze de mannen en de vrouwen zoveel mogelijk op gelijke hoogte te zetten. Dat is een leuke vaststelling."

Van Vleuten wordt geflankeerd door Valverde en Mas.

"WK-parcours voor de vrouwen vind ik teleurstellend"

Is Van Vleuten naar Movistar getrokken om mee te kunnen trainen met de mannen? "Neen, er werd vaak gezegd dat ik bij Mitchelton-Scott meetrainde met de mannenploeg. Maar dat is onzin. Ik vind het wel belangrijk dat ik naar een team ging dat ook mannelijke renners heeft, omdat je dan kan genieten van de schaalvoordelen."

"Patxi Villa (de ex-coach van Peter Sagan) bijvoorbeeld is de performance manager van de mannenploeg, maar hij werkt ook samen met mij. Dat was ook een van de redenen waarom ik bij Movistar heb getekend." "Een goede performance manager is heel belangrijk voor mij, omdat ik met die persoon moet samenwerken voor mijn tijdrit." Van Vleuten trapt haar seizoen op gang in de Omloop Het Nieuwsblad. Daarna volgen de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De 1e editie van Parijs-Roubaix staat niet op het programma van de 38-jarige Nederlandse. "Het is met pijn in mijn hart. Maar ik ben vooral een klimmerstype en ik wil geen extra risico's nemen in een olympisch jaar. Ik zal met spanning naar tv kijken."

De WK-wegrit voor de vrouwen telt maar 600 hoogtemeters. Ik had er liever wat meer gezien, maar nu is het aan andere rensters. Dat is ook mooi. Annemiek van Vleuten

Is het WK in Vlaanderen een groot doel voor Van Vleuten? "Voor mij persoonlijk is het parcours voor de vrouwen teleurstellend. Het mannenparcours vind ik wel leuk." "De vrouwenwedstrijd telt maar 600 hoogtemeters. Ik had er liever wat meer gezien. Maar nu is het aan andere rensters, dat is ook mooi." Acht Van Vleuten zich dan al op voorhand kansloos? "In Yorkshire dacht ik vooraf ook dat het parcours niet op mijn maat was. Misschien tover ik nu ook weer iets geks uit mijn hoed."

2019: Van Vleuten verovert wereldtitel in Yorkshire na straffe solo

"Wij hebben geen najaar in het vrouwenwielrennen"