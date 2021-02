"Julian Alaphilippe wil alles pakken wat hij kan. En dat zal veel zijn"

Julian Alaphilippe moest vorig jaar zijn Vlaamse veroveringstocht staken na een val in de Ronde van Vlaanderen, maar de komende weken legt de wereldkampioen Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer het vuur aan de schenen. In deel 3 van onze podcast De Tribune schatten Michel Wuyts, José De Cauwer en Thijs Zonneveld in of de regenboogtrui iedereen sterretjes zal laten zien.